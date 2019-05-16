سفير اليمن: مصر الوطن الثانى لأبناء الشعب اليمنى

إيمان حنا

أكد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد على مارم، أن مصر تمثل الوطن الثانى لأبناء الشعب اليمنى وكانت على الدوام داعماً رئيسياً لبلادنا فى مختلف المراحل التاريخية، بحسب الموقع الرسمى للسفارة اليمنية .

وأشاد مارم بالتعاون الذى تبديه السلطات المصرية دائما وما قامت به وزارة الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية، حيث تم قبول الالتماس المقدم بخصوص المواطن اليمنى عبد الواحد المقالح وابنته اللذين تم احتجازهم بسبب بيانات غير صحيحة فى استمارة الإقامة.

وثمن السفير مارم موافقة وزارة الداخلية على وقف ترحيل المواطن اليمنى وابنته من الأراضى المصرية والإبقاء على إقامتهم، وأكد مارم أن هذا ليس بجديد على مصر الحاضنة لجميع أبناء اليمن منذ بداية الازمة.

وجدد مارم التأكيد على تقدير الحكومة اليمنية الدائم للتعاون المنقطع النظير من قبل السلطات المصرية مع قضايا الجالية اليمنية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التى تعيشها بلادنا نتيجة الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.