حصاد المحافظات.. عاطل يُصوّر جاره عاريًا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

السجن 3 سنوات لعاطل صور جاره عاريا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالشرقية

حبس

عاطل يقتل زوجة أبيه بالسكين فى الإسماعيلية

سكين - ارشيفية

فلاح يقتل طالب بسبب خلافات على هاتف محمول بالشرقية

جثه - أرشيفية

السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

مشاجرة-أرشيفية

الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية