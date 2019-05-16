حصاد المحافظات.. عاطل يُصوّر جاره عاريًا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
السجن 3 سنوات لعاطل صور جاره عاريا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالشرقية
حبس
عاطل يقتل زوجة أبيه بالسكين فى الإسماعيلية
سكين - ارشيفية
فلاح يقتل طالب بسبب خلافات على هاتف محمول بالشرقية
جثه - أرشيفية
السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بالشرقية
مشاجرة-أرشيفية
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية
مواد مخدرة
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