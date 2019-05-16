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الخميس، 16 مايو 2019 02:31 م
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حتى الجمعة المقبل.. باريس تحتفل بمرور 130 عاما على إنشاء برج إيفل

الخميس، 16 مايو 2019 02:12 م
حتى الجمعة المقبل.. باريس تحتفل بمرور 130 عاما على إنشاء برج إيفل برج إيفل
إيمان حنا
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اختارت العاصمة الفرنسية باريس عروض اللليرز الجذابة للاحتفال بالذكرى المائة والثلاثين لإنشاء برج إيفل الشهير الذى يخضع لأعمال صيانة وتجديد قبل الألعاب الأوليمبية، التى ستقام فى باريس عام 2024.

وركز العرض على تاريخ المبنى الذى يعتبر من أبرز المعالم فى أوروبا، وسيقوم البرج ببث عروض ليزر مدتها 12 دقيقة على الواجهة حتى الجمعة، ويمكن مشاهدتها بشكل مجانى من الأحياء المجاورة.

قام المسؤولون عن النصب التذكارى الشهير بدعوة 1300 طفل "لتناول وجبات خفيفة"، أمس الأربعاء، أسفل البرج المعروف باسم "السيدة الحديدية".

ويعد برج إيفل أطول نصب فى العالم فى ذلك الوقت، وبفضل قواعد التخطيط الحضرى الصارمة، لا يزال البرج يلوح فى أفق باريس من مسافات عدة، ويصعد حوالى 6 ملايين شخص البرج، الذى يبلغ ارتفاعه 300 مترا كل عام، بالإضافة إلى الحشود التى تأتى لإلقاء نظرة على تصميم غوستاف إيفل، الذى صمم للمشاركة فى معرض إكسبو 1889 العالمى.

 


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برج إيفل

إيفل

باريس

مرور 130 عام على إيفل

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