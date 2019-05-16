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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 10 طرب حشيش قبل ترويجها بالسيدة زينب

الخميس، 16 مايو 2019 03:03 م
حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 10 طرب حشيش قبل ترويجها بالسيدة زينب مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة السيدة زينب، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه بدائرة القسم.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات لقسم شرطة السيدة زينب، تفيد قيام كلا من "أحمد.م"، عاطل، و"محمد.خ"، عاطل، بترويج كمية كبيرة من الحشيش المخدر على المتعاطين.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 طرب حشيش مخدر ومبلغ مالي كبير حصيلة الترويج، وسلاح أبيض عبارة عن سنجة حديدية مستخدمة في تأمين المتهمين أثناء عملية الترويج.

 


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