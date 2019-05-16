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"بيطرى الوادى الجديد" تنفذ قوافل بيطرية مجانية فى القرى النائية

الخميس، 16 مايو 2019 03:34 م
"بيطرى الوادى الجديد" تنفذ قوافل بيطرية مجانية فى القرى النائية قافله بيطريه -ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ عدد من القوافل البيطرية المجانية لعلاج الثرة الحيوانية والماشية والأغنام على مستوى مراكز المحافظة وخاصة فى القرى النائية والمناطق المحرومة، وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث شعبة البحوث الحيوانية .

 

وقال الدكتور عبد الحميد صابر مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنفيذ قوافل علاجية وإرشادية لتشخيص وعلاج أمراض حيوانات المزرعة والطيور وصرف العلاج بالمجان وعمل سونار، لتشخيص الأمراض التناسلية والمعدية وإجراء بعض العمليات الجراحية البسيطة كما تم تنفيذ دورات تدريبية للأطباء البيطريين على أحدث تقنيات التشخيص .

 

وأضاف "صابر"، أنه تم عقد عدة ندوات إرشادية للمواطنين ومربى الثروة الحيوانية والمزارعين لتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحالات المرضية المنتشرة وكيفية الوقاية وتجنب الإصابة ومواجهة الأوبئة والسيطرة عليها، مؤكدا أن القوافل البيطرية نفذها طاقم من الأساتذة والمتخصصين من المركز القومى للبحوث بإجمالى 15 باحثا ومتخصصا.


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