وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس: "بالطبع، يجب أن يكون لدى وزارة الدفاع والوكالات الأخرى معلومات موثوقة في الوقت المناسب بشأن الصواريخ والفضاء والأرصاد الجوية ووضع الخرائط، وكذلك حالة وأنشطة القوات المسلحة الأجنبية".



وكان بوتين قد أعلن أن المجموعة المدارية الروسية للأقمار الصناعية العسكرية وذات الأغراض المزدوجة، قد تم تجديدها في السنوات الأخيرة بحوالي 80 بالمئة وزادت بمقدار 1.5 مرة.



وقال بوتين: "على مدى السنوات الست الماضية، تم عمل الكثير لتحسين المجموعة المدارية الروسية للمركبات الفضائية العسكرية وذات الأغراض المزدوجة، وقد تم تحديث تركيبتها بنسبة 80 بالمئة تقريبًا وزاد 1.5 مرة".



وأضاف أن القدرة على حل المشاكل المتعلقة بالأمن في الفضاء بشكل فعال "يعتمد بشكل مباشر على حفاظ الاستقرار الاستراتيجي والتكافؤ العسكري".



وكان الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) دميتري روغوزين قد أعلن في وقت سابق أن المجموعة المدارية الروسية في عام 2018 قد زادت بشكل عام بثمانية أقمار صناعية وبلغت 156 مركبة فضائية مدنية وعسكرية.