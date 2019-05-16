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بوتين: زيادة الأقمارها الصناعية العسكرية الروسية بمقدار 1.5 مرة خلال 6 سنوات

الخميس، 16 مايو 2019 09:42 م
بوتين: زيادة الأقمارها الصناعية العسكرية الروسية بمقدار 1.5 مرة خلال 6 سنوات بوتين
سوتشي (أ ش أ)
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن المجموعة المدارية الروسية للأقمار الصناعية العسكرية وذات الأغراض المزدوجة، قد تم تجديدها في السنوات الأخيرة بحوالي 80 بالمئة وزادت بمقدار 1.5 مرة.

وقال بوتين - في اجتماع عسكري في سوتشي - "على مدار السنوات الست الماضية، تم عمل الكثير لتحسين المجموعة المدارية الروسية للمركبات الفضائية العسكرية وذات الأغراض المزدوجة، وقد تم تحديث تركيبتها بنسبة 80 بالمئة تقريبًا وزاد 1.5 مرة".. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح بوتين أن القدرة على حل المشاكل المتعلقة بالأمن في الفضاء بشكل فعال "تعتمد بشكل مباشر على حفاظ الاستقرار الاستراتيجي والتكافؤ العسكري".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس، دميتري روجوزين، قد أعلن، في وقت سابق، أن المجموعة المدارية الروسية في عام 2018، بشكل عام، قد زادت بثمانية أقمار صناعية وبلغت 156 مركبة فضائية مدنية وعسكرية.

 

 


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