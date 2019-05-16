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اليوم السابع: الإصلاح يعيد للجنيه قوته والدولار يسجل أدنى مستوى فى 26 شهرا

الخميس، 16 مايو 2019 07:43 م
اليوم السابع: الإصلاح يعيد للجنيه قوته والدولار يسجل أدنى مستوى فى 26 شهرا اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تسجيل الدولار لأدنى مستوى له فى 26 شهرا، بعد أن سجل 16.99 جنيه.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

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سعر الدولار

انخفاض الدولار

الاصلاح الاقتصادى

القوات المسلحة

اليوم السابع

القدس

صناعة السرنجات

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