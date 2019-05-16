اليوم السابع: الإصلاح يعيد للجنيه قوته والدولار يسجل أدنى مستوى فى 26 شهرا

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تسجيل الدولار لأدنى مستوى له فى 26 شهرا، بعد أن سجل 16.99 جنيه.



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