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الخميس، 16 مايو 2019 07:52 م
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الوحدة المحلية لمدينة أدفو تعطى مهلة لطلاء جميع واجهات المباني بلون موحد

الخميس، 16 مايو 2019 07:46 م
الوحدة المحلية لمدينة أدفو تعطى مهلة لطلاء جميع واجهات المباني بلون موحد طلاء المنازل - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بإلزام أصحاب المبانى والعمارات السكنية والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات لتكون باللون الأصفر البيج للواجهات، بجانب دهان الأبواب والشبابيك باللون البنى طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو على أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات بحيث يتم إعطاء مهلة أخيرة قبل وقف توصيل المرافق العامة، بالإضافة إلى وقف إصدار أى تراخيص أو تصاريح للمخالفين عن ذلك، ليتوازى ذلك مع إلتزام المبانى الحكومية بتنفيذ هذه التكلفات التى سيتم متابعتها أولاً بأول، علاوة على التنسيق مع أصحاب العقارات للإلتزام باللون الموحد.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توحيد طلاء واجهات المنازل فى المحافظات.

حيث كان قد أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مهلة حتى نهاية شهر رمضان المبار لرؤساء المراكز والمدن للإنتهاء من حصر جميع المبانى والعمارات السكنية والتى تكون واجهتها بالطوب الأحمر وتحتاج إلى دهانها بلون موحد، على أن يتم إلزام أصحابها والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات لتكون باللون الأصفر البيج للواجهات، بجانب دهان الأبواب والشبابيك باللون البنى طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مشدداً على أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات بحيث يتم إعطاء مهلة أخيرة قبل وقف توصيل المرافق العامة، بالإضافة إلى وقف إصدار أى تراخيص أو تصاريح للمخالفين عن ذلك ، ليتوازى ذلك مع إلتزام المبانى الحكومية بتنفيذ هذه التكلفات التى سيتم متابعتها أولاً بأول ، علاوة على التنسيق مع أصحاب العقارات للإلتزام باللون الموحد ، وأيضاً التواصل مع المجتمع المدنى للتوعية بأهمية ذلك لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات وخاصة داخل المدن السياحية .


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