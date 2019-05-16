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النفط العراقية تتخذ إجراءات احترازية فى حال حدوث أى طارئ بشأن أمريكا وإيران

الخميس، 16 مايو 2019 02:59 م
النفط العراقية تتخذ إجراءات احترازية فى حال حدوث أى طارئ بشأن أمريكا وإيران وزير النفط العراقى ثامر الغضبان
بغداد (أ ش أ)
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أكد وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، اتخاذ وزارته إجراءات احترازية فى حال حدوث أى طارئ بشأن أمريكا وإيران.

وقال الغضبان - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، "إننا لدينا خطة لمد خط أنابيب جديد من كركوك إلى تركيا يوازى الخط القديم"، مشيرا إلى أن تركيا أبدت رغبة بزيادة المستورد من النفط الخام.

وكانت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قد ارتفعت مع تصاعد المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة بعد إرسال أمريكا حاملة طائرات وقاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا؛ نظرا لاتهام طهران بالتخطيط لمهاجمة قوات تابعة لأمريكا أو حلفائها فى المنطقة.

 


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