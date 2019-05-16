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القوات الأفغانية تعتقل 4 أشخاص للاشتباه فى تنظيمهم هجمات إرهابية فى كابول

الخميس، 16 مايو 2019 01:16 م
القوات الأفغانية تعتقل 4 أشخاص للاشتباه فى تنظيمهم هجمات إرهابية فى كابول الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الخميس، أن أربعة أشخاص مُشتبه بهم على الأقل اُعتقلوا بتهم تنظيم هجمات إرهابية فى العاصمة كابول.

وذكرت الداخلية الأفغانية - فى بيان نشرته ونقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أنه تم إلقاء القبض على المُشتبه بهم خلال عملية شنتها القوات الخاصة التابعة للجيش الوطنى الأفغانى .

وأضاف البيان أنه تم شن العملية فى حى الشرطة الثامن بالقرب من المدينة الأفغانية.

كما ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية فى بيان آخر أن عملية مُماثلة قد تم شنها فى مدينة جلال أباد، عاصمة إقليم ننجرهار الأفغاني، حيث تم إلقاء القبض على مُشتبه به متورط بتنظيم هجمات إرهابية خلال العملية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة الأفغانية، بمن فيهم حركة طالبان، على هذه العمليات حتى الآن.

 


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