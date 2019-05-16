وأكد الملك محمد السادس - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - وقوف المغرب الدائم إلى جانب السعودية من أجل التصدي لكل التهديدات والاعتداءات التي تستهدفها أيا كانت أشكالها ومبرراتها.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية أعلن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة "أرامكو" أول أمس الثلاثاء.