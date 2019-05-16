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الاثنين.. بدء مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة ودعم العدالة الجنائية

الخميس، 16 مايو 2019 01:46 م
الاثنين.. بدء مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة ودعم العدالة الجنائية الأمم المتحدة ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)
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يستضيف مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا الاثنين المقبل، اجتماعات الدورة 28 للجنة الدولية لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وتستمر أعمالها 4 أيام.

وذكر بيان للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدورة الجديدة سوف تبحث فى مسئولية أنظمة العدالة الجنائية الفعالة والعادلة والإنسانية والخاضعة للمساءلة.

وأشار البيان إلى أن الدورة 28 للجنة الدولية سوف تستعرض أيضا خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 والتى تضم 17 هدفا بخاصة الهدف 16 بشأن السلام والعدالة والمؤسسات القوية.

وأضاف البيان أن الدورة 28 سوف تناقش القرارات التى تتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب ومعالجة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة تهريب الممتلكات الثقافية والحياة البرية والسلع التجارية والمعادن الثمينة.

ونوه البيان إلى أن هذه الدورة سوف تناقش أيضًا الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة ودعم العدالة الجنائية والذى سيعقد فى مدينة كيوتو باليابان فى أبريل 2020.


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منع الجريمه ودعم العداله

انظمه العداله الجنائيه

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