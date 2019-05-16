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الأمم المتحدة: هجوم صاروخى يقتل 10 مدنيين فى مخيم للاجئين بسوريا

الخميس، 16 مايو 2019 05:40 م
الأمم المتحدة: هجوم صاروخى يقتل 10 مدنيين فى مخيم للاجئين بسوريا قصف - أرشيفية
رويترز
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قالت الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس إن ما لا يقل عن عشرة مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية مساء الثلاثاء.

 

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البيان "بينما كانت العائلات تجتمع لتناول وجبة الإفطار في رمضان، أصابت عدة صواريخ مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين المكتظ بالسكان في حلب".

 

وأضاف البيان "بين القتلى أربعة أطفال أصغرهم عمره ست سنوات. ولا يزال عدد من المصابين في حالة حرجة".

 


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