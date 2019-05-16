الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف شباب أفريقيا ويبحث مقاطعة دول دعم الإرهاب

تقرر انعقاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يومى 14 و15 سبتمبر 2019م هو موعد انعقاد المؤتمر الدورى الدولى السنوى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان ”فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية”.



ويتضمن المؤتمر المحاور التالية: المحور الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول ” رؤية عصرية”، ويضم مفهوم الدولة وأركانها بين الماضى والحاضر والتوازن الفقهى بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره فى بناء الدول.



ويناقش الأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة، ويضم المحور الثانى: فقه الدول وفقه الجماعات ويناقش محددات وزكائز فقه الدول وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة. وتشوهات الفكرية فى بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات.



ويناقش مسارات الدولة والأمة فى التنظيم الدولى المعاصر (رؤية فقهية)، والآثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولى لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها.



ويناقش المحور الثالث: عوامل بناء الدول: العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية، العوامل الثقافية، والعوامل الدستورية والقانونية.