video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سبتمبر المقبل..

الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف شباب أفريقيا ويبحث مقاطعة دول دعم الإرهاب

الخميس، 16 مايو 2019 08:07 م
الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف شباب أفريقيا ويبحث مقاطعة دول دعم الإرهاب مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

تقرر انعقاد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، يومى 14 و15 سبتمبر 2019م هو موعد انعقاد المؤتمر الدورى الدولى السنوى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان ”فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية”.
 

ويتضمن المؤتمر المحاور التالية: المحور الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول ” رؤية عصرية”، ويضم مفهوم الدولة وأركانها بين الماضى والحاضر والتوازن الفقهى بين المسئوليات العامة والخاصة وأثره فى بناء الدول.
 

ويناقش الأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، وموقف الإسلام من نظم الحكم الحديثة والمعاصرة، ويضم المحور الثانى: فقه الدول وفقه الجماعات ويناقش محددات وزكائز فقه الدول وفقه الجماعات، وخطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة. وتشوهات الفكرية فى بناء مفهوم الدولة لدى الجماعات.
 

ويناقش مسارات الدولة والأمة فى التنظيم الدولى المعاصر (رؤية فقهية)، والآثار الإيجابية لفقه الدول والآثار السلبية لفقه الجماعات، ونظرة القانون الدولى لفقه الدول وفقه الجماعات وأحكامها.
 

ويناقش المحور الثالث: عوامل بناء الدول: العوامل السياسية والعوامل الاقتصادية، العوامل الثقافية، والعوامل الدستورية والقانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوقاف تبدأ إجراء تحاليل مخدرات للعاملين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الاوقاف: تسجيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باتحاد الناشرين المصريين

وزير الأوقاف:​ إنشاء لجنة دائمة للشئون الأفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بث مباشر للمؤتمر الدولى الـ29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأوقاف

المجلس الاعلى للشئون الإسلامية

دول الارهاب

شباب افريقيا

مواجهة التطرف

نشر الوسطية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة