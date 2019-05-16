افتتاح تدريب حول تسوية المنازعات فى منطقة التجارة الحرة الأفريقية

كتبت – هناء أبو العز

افتتحت السفيرة نميرة نجم، الدورة التدريبية القانونية الثانية التى ينظمها مكتب المستشار القانونى للاتحاد الافريقى للشباب القانونيين فى القارة، حول تسوية المنازعات فى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم بالقاهرة.

وفى كلمتها الافتتاحية أكدت نجم، إلى أن من أهم أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنشاء آلية تسوية منازعات تتعلق بحقوق وإلتزامات الدول الأعضاء، وتهدف إلى تسوية النزاعات بين الدول لحل الخلافات الناشئة عن اتفاقية منطقه التجارة الحرة القارية الافريقية.

وأكدت المستشار القانونى للاتحاد أن التحكيم يعد أحد طرق تسوية المنازعات فى إطار الاتفاقية، ولهذا يعقد مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، هذه الدورة التدريبية حول وسائل تسوية المنازعات وذلك من خلال التعريف وتسليط الضوء بهذه الوسيلة ودورها، و زياده الوعى وبناء القدرات حول هذه الآلية للشباب الأفارقة .

وتضمن جدول برنامج الاجتماع التدريبى، محاضرة حول صكوك تسويه المنازعات من السفيره الدكتوره نميره نجم، ومحاضرةً البروفسير دكتور مابينجي مكان أستاذ القانون الدولى في جامعة جنيف عن منظمه التجارة العالمية ومستقبل افريقيا التجارى والاقتصادى في ضوء إنشاء منطقه التجارة الحرة القارية الأفريقية ودور اتفاقيات التجارة الاقليمية، ومحاضرة ايساتو ديوب المستشارة القانونيةً بمركز أكسيد للتحكيم في المنازعات الدوليةً بواشطن، حول المراكز الدوليه لتسويه منازعات الاستثمار و التآزر الشامل والآليات الوقائيه للنزاعات،ومحاضرة اليزابيث تويرك من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عبر الفيديو كونفرس مباشرة من نيويورك عن التطورات الأخيرة في تسوية النزاعات فيما بين الدول ، ومحاضرةً الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب رئيس قسم القانون الدولي الخاص وأستاذ التحكيم الدولي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، ونائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC، وعضو اللجنة الاستشارية بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حول الاستثمار والتحكيم الدولى، ومحاضرةً السيدةً ليو تاميرو من منظمة أونكتاد التابعة للامم المتحدة، وعضو غرفة التجارة الدولية الخاصة بالتحكيم بباريس، عنً التطورات الأخيرة في تسوية النزاعات فيما بين الدول وحول تعيين المحكمين والمراجعة والمقارنة لقواعد المراكز التحكيميه وعرض حاله لانفاذ الاحكام التحكيمه ، ومحاضرة الدكتور محمد حافظ محمد عن مركز القاهره الاقليمى للتحكيم الدولي عن الاعلام التحكيم فى المنطقة، ومحاضرة المستشار مصطفى البهبيتي بعنوان تسوية المنازعات الدولية.

وشاركت الدكتورة داليا حسين أستاذ القانون الدولى الخاص والتحكيم دولى ونائب مدير المركز القاهرة الاقليمى للتحكيم بالقاهره بمداخلات من واقع تجربة المركز التحكيمية .

ويعقب المحاضرات فى اليوم الختامي توصيات وتوزيع الشهادات على شباب المشاركين من جانب السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى.

وتعقد الدوره التدريبية بالتعاون مع مؤسسات الامم المتحدة، وقد اتخذ التدريب صورة النقاشات التفاعليه من أجل السماح للحضور بتداول وجهات النظر وإثراء النقاشات.

وتنعقد الدوره التدريبية حول وسائل فض المنازعات اتفاقيه منطقه التجارة الحرة القارية الأفريقية على مدار خمسة أيام، ويحضر الجلسات التدريبية 35 شاب ممثل عن حكومات الدول الأعضاء بمبادرة من مكتب المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى.