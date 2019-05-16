اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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- القوات المسلحة تعلن القضاء على 47 تكفيريًا بشمال ووسط سيناء.. وتدمير 29 مخبأ ووكر تستخدهم العناصر الإرهابية
- السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية يوميًا خلال العيد بجانب جداول التشغيل العادية.. ولا زيادة فى الأسعار
- الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد: انخفاض حرارة الجو 5 درجات بداية من الغد لمدة 48 ساعة
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