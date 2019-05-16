اعدام 2019 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 189 محضر خلال أسبوع بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،اعدام 2019 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 189 محضر خلال أسبوع ، كما كلف ادارة مراقبة الأغذية بحملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة .

وكشف وكيل وزارة الصحة فى بيان له اليوم أنه تم المرور على 339 منشأة غذائية تشمل محلات بيع المخبوزات والمطاعم ومصانع المشروبات، وتم التوصية بغلق 131 منشاة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص اشتراطات وعدم وجود ترخيص وتم تحرير 189 محضر لوجود نقص اشتراطات وعدم حمل شهاده صحية وتم اعدام 2019 كيلو أغذية متنوعة وعصائر وتم سحب 552 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأكد مكي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة وتطبيق القانون لردع المخالفين .