استجابة لـ"اليوم السابع".. "رأس البر" تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج

دمياط - معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة مكبرة بالاشتراك مع قوات مديرية الأمن وقسم شرطة رأس البر لإزالة تعديات العرب بمنطقة الامتداد العمراني والتي يتضرر الأهالي منها ومن وجود المواشي والدواب الخاصة بهم إذ تتسبب في العديد من الحوادث.

وكان "اليوم السابع" قد عرض شكوى أهالى رأس البر الذين يتضررون من انتشار عدد من رؤوس الماشية التى تتجول فى شوارع رأس البر بين العشش وبالشوارع الرئيسية وعلى شاطىء البلاج، الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى للمصيف، ويمثل خطورة على السيارات التى تسير بالشوارع الرئيسية، وذلك تحت عنوان: صور.. "مواشى العرب" تحتل شاطئ البلاج برأس البر.. وحملات لإزالة خيم المربين.