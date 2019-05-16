video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. "رأس البر" تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج

الخميس، 16 مايو 2019 05:21 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. "رأس البر" تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج رأس البر" تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق
شنت الوحدة المحلية برأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة مكبرة  بالاشتراك مع قوات مديرية الأمن وقسم شرطة رأس البر لإزالة تعديات العرب بمنطقة الامتداد العمراني والتي يتضرر الأهالي منها ومن وجود المواشي والدواب الخاصة بهم إذ تتسبب في العديد من الحوادث.
 
وكان "اليوم السابع" قد عرض شكوى أهالى رأس البر الذين يتضررون من انتشار عدد من رؤوس الماشية التى تتجول فى شوارع رأس البر بين العشش وبالشوارع الرئيسية وعلى شاطىء البلاج، الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى للمصيف، ويمثل خطورة على السيارات التى تسير بالشوارع الرئيسية، وذلك تحت عنوان: صور.. "مواشى العرب" تحتل شاطئ البلاج برأس البر.. وحملات لإزالة خيم المربين. 
 
 
 
رأس البر تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج (1)
 
رأس البر تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج (2)
 
رأس البر تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج (3)
 
رأس البر تزيل خيم العرب بعد تجول المواشى على البلاج (4)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "مواشى العرب" تحتل شاطئ البلاج برأس البر.. وحملات لإزالة خيم المربين

دمياط

اخبار دمياط

راس البر

انتشار المواشى

بلاج راس البر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة