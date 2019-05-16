video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إينى الإيطالية تتفق على تمديد عقد توريد الغاز الجزائرى إلى 2027

الخميس، 16 مايو 2019 03:19 م
إينى الإيطالية تتفق على تمديد عقد توريد الغاز الجزائرى إلى 2027 حقل نفطى
رويترز
إضافة تعليق

قالت مجموعة النفط والغاز الإيطالية إينى اليوم الخميس إنها عززت علاقاتها مع سوناطراك الجزائرية عبر تجديد عقد توريد الغاز الجزائرى لإيطاليا حتى عام 2027.

 

وذكرت إيني، التى تملك عدة أصول استكشاف وإنتاج فى الجزائر، إن الاتفاق مع سوناطراك يتضمن أيضا خيارا لتمديد التاريخ النهائى للعقد عامين إضافيين.

 

وأضافت أن الاتفاق يغطى نحو 15 بالمئة من الغاز الذى تستورده إيطاليا.

 

وقال كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لإينى "يسعدنى كثيرا تجديد عقد توريد الغاز ومستوى الشراكة الاستراتيجية مع سوناطراك".

 

وترتبط إيطاليا بعقود غاز مهمة مع روسيا وليبيا والجزائر وهولندا، وتستورد نحو 90 بالمئة من احتياجاتها للغاز.

 

وتعتزم إيطاليا أيضا استيراد الغاز من أذربيجان حين ينتهى العمل فى خط الأنابيب العابر للأدرياتي. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إينى الإيطالية توقع اتفاق تنقيب وإنتاج مع إمارة رأس الخيمة

أسهم أوروبا تنخفض مع تراجع أونى كريديت وبنكو سانتاندير

إينى تحقق كشفا جديدا للغاز فى امتياز نور البحرى بمصر

الروسية إينا والإيطالى جاروزو بعد التتويج بكأس العالم للسلاح: "شكرا مصر"

إينوك الإماراتية تتحالف مع مؤسسة النفط الهندية للتوسع بالخارج

إينوك الإماراتية توقع اتفاق مشروع مشترك مع بروسيرف المصرية

إينى تفوز بمنطقتى تنقيب بريتين فى مصر

حقل نفطى

إينى

الجزائر

البترول

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة