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إصابة طالب فى انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الخيمة

الخميس، 16 مايو 2019 04:14 م
إصابة طالب فى انقلاب سيارة على طريق بنها شبرا الخيمة انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أُصيب طالب على أثر انقلاب سيارته على الطريق الحر "بنها - شبرا" بدائرة قسم قها، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
 
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من اللواء نبيل عدلى، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بانقلاب السيارة (5186 ى ط) على الطريق الحر فى اتجاه بنها، وإصابة قائدها حسن حسن عبد النبى محمد، طالب ومقيم فى محافظة الغربية.
 
 
وتبين من المعاينة وجود تلفيات فى السيارة، وأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة، وعلى الفور تعامل رجال المرور مع الحادث ففتحوا الطريق وأعادوا حركة المرور إلى طبيعتها.
 

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