إسبانيا تفكك خلية للاتجار فى البشر وتنقل المهاجرين فى زوارق غير صالحة للإبحار

قالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، إن الشرطة الإسبانية قامت بتفكيك خلية للاتجار فى البشر تنقل المهاجرين عبر البحر المتوسط فى زوارق صغيرة لا تصلح للإبحار فى المياه المفتوحة، ويبلغ عددهم 11 شخصا، واحتجز 7 منهم فى الحجز بأمر من المحكمة.

ووفقا للصحيفة فإن المنظمة الإجرامية مكرسة لتهريب المهاجرين الذين يضطرون إلى دفع 6500 يورو لكل منهم ، لعبور مضيق جبل طارق على متن قارب، كما يطالبون من كل واحد دفع 1000 يورو اضافية لنقلهم إلى مدن مثل برشلونة او بلباو بحثا عن مستقبل أفضل والمزيد من خيارات العمل، فضلا عن منحهم ملابس وهاتفا محمولا وتذكررة حافلة إلى واجهة آخرى فى أوروبا وإسبانيا.

وقالت الشرطة، أمس الأربعاء، إن المشتبه بهم جندوا بالغين وقاصرين مغاربة يسعون للوصول إلى أوروبا، وكانت إسبانيا قد صارت أكبر نقطة دخول للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر الشرطة أوضحت أن التحقيق بدأ فى بامبلونا الإسبانية بعد شكوى أحد المهاجرين ، الذى قال إنه فى العام الماضى انطلق قارب من طنجة مع 12 شخصا بفضل هؤلاء المجرمين، الذين قاموا بتركهم فى منتصف الطريق حتى يدفعوا الجزء الثانى من الاموال لإعطائهم تذاكر النقل .