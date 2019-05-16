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إحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز فى سوهاج بـ200 ألف جنيه

الخميس، 16 مايو 2019 02:21 م
إحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز فى سوهاج بـ200 ألف جنيه أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف
سوهاج – عمرو خلف
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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى للعمارات السكنية التى يبلغ عددها 11 عمارة بنجع كويز بمركز جرجا.
 
وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج فى بيان له، أن مشروع الإحلال والتجديد للعمارات السكنية من خلال احدى المؤسسات بقيمة 214 ألف جنيه وأحد الأندية  بقيمة 65 ألف جنيه حيث شمل المشروع تغيير 20 وصلة مياه و46 وصلة صرف صحى وإحلال وتجديد 1100 متر مكعب تربة زلطية.
 
 
أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية (2)
أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية 

أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية (3)
أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية

أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية (4)
أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية 

أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية (5)
أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية

أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية (1)
أحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز بسوهاج ب200 الف جنية

 


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