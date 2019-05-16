إحلال وتجديد وصلات المياه والصرف بنجع كويز فى سوهاج بـ200 ألف جنيه

سوهاج – عمرو خلف

أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وصلات مياه الشرب والصرف الصحى للعمارات السكنية التى يبلغ عددها 11 عمارة بنجع كويز بمركز جرجا.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج فى بيان له، أن مشروع الإحلال والتجديد للعمارات السكنية من خلال احدى المؤسسات بقيمة 214 ألف جنيه وأحد الأندية بقيمة 65 ألف جنيه حيث شمل المشروع تغيير 20 وصلة مياه و46 وصلة صرف صحى وإحلال وتجديد 1100 متر مكعب تربة زلطية.