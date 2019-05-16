video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إحباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثى فى الحديدة وجنوبها

الخميس، 16 مايو 2019 07:18 م
إحباط محاولات تسلل لميليشيا الحوثى فى الحديدة وجنوبها اليمن ـ أرشيفية
إيمان حنا
إضافة تعليق

أحبطت قوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية محاولات تسلل لميليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي الواقعة جنوب المدينة، ضمن خروقاتها التي تصاعدت عقب إعلان رئيس لجنة الرقابة الأممية تنفيذها الخطوة الأولى من إعادة الانتشار.

 

وأكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة، أن الميليشيا الحوثية دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة تسلل انتحارية صوب الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة الحديدة، لكنها باءت بالفشل الذريع، حيث تصدت وحدات نوعية من حراس الجمهورية للمحاولة التي وقعت في شارع الخمسين، فيما تولت وحدات من ألوية العمالقة كسر محاولة التسلل في محيط مدينة الصالح السكنية، إذ إن تحركات الميليشيا الحوثية كانت مرصودة بدقة منذ بداياتها في خط التسعين وشمال مدينة الصالح السكنية، الأمر الذي ضاعف من خسائرهم بين قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار.

 

وفي مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، تحدثت المصادر العسكرية عن محاولة لبقايا جيوب الميليشيا للتسلل صوب مناطق استراتيجية في شمال مركز المديرية، مستخدمة مختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، لكن سرعان ما انتهت المحاولة كسابقاتها بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وفرار البقية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير اليمن بالكويت: ميليشيات الحوثى لم تنسحب من الحديدة وما يحدث مسرحة هزلية

فى جلسة مجلس الأمن.. مارتن جريفيث: اليمن ما زال يواجه خطر تجدد الحرب الشاملة.. مندوبة بريطانيا تدين الاعتداء الحوثى على السعودية.. وإشادة بدور الإمارات والمملكة العربية السعودية فى تقديم الدعم الإنسانى

عادل الجبير: الحوثيون جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيرانى

اخبار اليمن

اليمن

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوثى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة