أولياء أمور يشتكون من عدم التزام مدارس خاصة بمواعيد التقدم للعام الجديد

شكا أولياء أمور من عدم التزام المدارس الخاصة بمواعيد التقدم على العام الدراسى الجديد والتى من المفترض أن تنطلق الشهر المقبل رسميا.

وقال "أحمد م"، ولى أمر أنه توجه إلى إحدى المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة للاستعلام عن موعد التقدم للعام الدراسى الجديد وأكدت له المدرسة أنه لا يوجد أماكن شاغرة، كما أن مواعيد التقدم انتهت منذ فترة زمنية قاربت الشهرين، لافتا إلى أنه حاول مع المدرسة ولكنها رفضت رغم قربها من محل سكنه.

وتساءل ولى الأمر، كيف لمدرسة من المفترض أن تفتح باب التقدم يونيو المقبل انتهت من قبول الطلاب منذ أكثر من شهرين؟، متابعا: "لا بد من وضع ضوابط صارمة حتى تلتزم المدارس بالمواعيد المحددة".

"أحمد س" ، ولى أمر من مطقة الدقى بالجيزة، أكد أنه منذ أسبوع يسعى إلى إلحاق نجله بأى مدرسة خاصة فى تلك المنطقة ولكن جميعها أغلقت باب قبول طلبات، موضحا أن المدارس أغلقت باب التقدم وانتهى الأمر، قائلا: أروح فين علشان أقدم لأبنى فى مدرسة خاصة.

وطالب ولى الأمر بمحاسبة المدارس التى تفتح باب التقدم فى توقيت مبكر قبل انتهاء العام الدراسى الحالى، مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور يجهلون مواعيد التقدم التى وضعتها المدارس الخاصة حسب رغبتها وبالتالى تضيع الفرصة على أبنائهم.