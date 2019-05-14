70 مليون جنيه لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة بـ22 محافظة.. تعرف عليها

قبل أيام تم تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه لتدعيم الاحتياجات التنموية العاجلة للمشروعات القومية فى 20 محافظة.

اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية المحافظات التى ستحصل على هذه المبالغ والمشروعات التى سيتم الإنفاق عليها.

أولا المحافظات المستحقة للمبلغ المخصص:



المحافظات المستهدفة هى:" القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية وبنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان" .

ثانيا المشروعات المستهدفة فى المحافظات:



حددت الجهات الرسمية عدد من المشروعات التى سيتم إنفاق المبالغ المالية عليها، حيث سيتم توجيهها إلى المجالات التالية:



1_ رصف الطرق المحلية وبعض مشروعات المياه والصرف الصحى

2_شراء معدات النظافة

3_رفع كفاءة الوحدات المحلية والإنارة العامة

4_مد شبكات الكهرباء فى المناطق المحرومة والمستجدة .