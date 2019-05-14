3 مليون و 249 ألف جنيه لتطوير منظومة الشكاوى بمحافظة شمال سيناء

كتب على عبد الرحمن

خصصت الحكومة مبلغ 3 مليون و249 الف جنيه دعم اضافى لمحافظة شمال سيناء وذلك لإنشاء شبكة ربط داخلية بديوان عام المحافظة لتطوير منظومة تلقى شكاوى المواطنين واستخدام وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمحافظة.

يأتى ذلك وسط تشديدات على المسئولين بضرورة التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وإعداد تقرير دورى عن ما تم إنجازه من حل المشكلات.

وكان قد تم تخصيص مبلغ 60 مليون جنيه دفعة ثانية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال أعمال توصيل التغذية الكهربائية لـ 26 تجمعا تنمويا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتضافر كافة أجهزة الدولة لتنمية سيناء وتنفيذ المشروعات اللازمة لإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وخلق مجتمعات عمرانية لتخفيف التكدس السكانى فى وادى النيل وإقامة مجتمعات نموذجية إنتاجية متكاملة مستقرة مع توفير جميع الخدمات الأساسية.