وزير الداخلية يكرم أمين شرطة أعاد 50 الف لمواطن فى الحسين

كتب محمود عبد الراضي

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية امين شرطة اعاد 50 الف لمواطن بالحسين ، وذلك أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسينى بشارع الأزهر، عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه، فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة للتوصل لمالك المبلغ هذا وقد وجه وزير الداخلية بمكافأة أمين الشرطة تقديراً لأمانته وكفاءته فى العمل.