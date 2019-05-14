video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الداخلية يكرم أمين شرطة أعاد 50 الف لمواطن فى الحسين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:25 م
وزير الداخلية يكرم أمين شرطة أعاد 50 الف لمواطن فى الحسين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية امين شرطة اعاد 50 الف لمواطن بالحسين ، وذلك أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسينى بشارع الأزهر، عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه، فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه .
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء التحريات اللازمة للتوصل لمالك المبلغ هذا وقد وجه وزير الداخلية بمكافأة أمين الشرطة تقديراً لأمانته وكفاءته فى العمل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى بجنوب سيناء

وزير الداخلية لنظيره التنزانى: حريصون على تطوير التعاون الأمنى بين البلدين

وزير الداخلية مهنئا السيسى بحلول رمضان: نؤمن مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء

وزير الداخلية يكرم 8 لاعبين باتحاد الشرطة لحصولهم على ميداليات ذهبية وفضية

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

وزير الداخلية

وزير الداخلية يكرم امين شرطة

منطقة الحسين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

إشارة مرور.. تعرف على العلامات الإرشادية على الطرق الدالة على أعمال حفر

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

اليوم انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى الـ72.. الملايين ينتظرون تكريم آلان ديلون.. وعودة سيلفستر ستالونى من جديد للسجادة الحمراء.. منع السيلفى أثناء الدخول والمصورون بالزى الرسمى

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

"أزمات الأدوية" من اختفائها بالصيدليات إلى توافرها للجمهور.. الحكومة أطلقت 6 إجراءات لتوفيرها بنسبة 100%.. حجم النواقص حاليا لا يتعدى 10 أسماء ليس لها بدائل.. والباركود الدوائى يمنع الغش ويحقق السيطرة على السوق

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

بيراميدز يستدرج وادى دجلة لاستعادة وصافة الدورى

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

لو الحياة جاية عليك وموتراك.. 5 طرق طبيعية لتهدئة الأعصاب

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة