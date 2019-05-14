نشر أوصاف شاب تعرض للغرق بالبدرشين على أقسام الشرطة لكشف هوية الجثة

كتب بهجت أبو ضيف

نشرت مديرية أمن الجيزة، أوصاف شاب تم العثور على جثته طافية بنهر النيل بالبدرشين على أقسام الشرطة، فى محاولة لكشف هويته، كما تواصل فحص بلاغات التغيب المحررة فى الأونة الأخيرة.

وشملت عملية النشر، أوصاف الملابس التى يرتديها الضحية، خاصة وأن ملامح وجهه غير واضحة المعالم، حيث أنه تم العثور على جثته بعد ما يقرب من 10 أيام من غرقه.

تلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الثالث من العمر، ولم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت شخصيته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.