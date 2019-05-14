video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نشر أوصاف شاب تعرض للغرق بالبدرشين على أقسام الشرطة لكشف هوية الجثة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:58 ص
نشر أوصاف شاب تعرض للغرق بالبدرشين على أقسام الشرطة لكشف هوية الجثة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
نشرت مديرية أمن الجيزة، أوصاف شاب تم العثور على جثته طافية بنهر النيل بالبدرشين على أقسام الشرطة، فى محاولة لكشف هويته، كما تواصل فحص بلاغات التغيب المحررة فى الأونة الأخيرة.
 

وشملت عملية النشر، أوصاف الملابس التى يرتديها الضحية، خاصة وأن ملامح وجهه غير واضحة المعالم، حيث أنه تم العثور على جثته بعد ما يقرب من 10 أيام من غرقه.

تلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الثالث من العمر، ولم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت شخصيته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة طفل غرق بنهر النيل بأطفيح

التحقيقات فى واقعة غرق طفل أطفيح: اختل توازنه أثناء لهوه وسقط فى النيل

التحريات: لا شبهة جنائية فى غرق مجهول بالنيل وفحص بلاغات التغيب لكشف هويته

البحث عن جثة طفل غرق بنهر النيل فى أطفيح

غرق شاب

نهر النيل

البدرشين

امن الجيزة

حوادث

اخبار حوادث

الحوادث

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

مخالفات تعرضك للحبس.. اعرف عقوبة التسابق على الطرق

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

هنعرفك مين ده.. إيفان شبيجل من أهدى العالم "سناب شات"

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة