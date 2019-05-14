موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأربعاء والخميس ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

نشر الموقع الالكترونى لـ " اليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الارصاد لأربعاء والخميس ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة وفيما يلى عرضلأهم الأخبار:

الأرصاد: الأربعاء والخميس ذروة الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد وتضرب معظم أنحاء الجمهورية.

المدرسة الدولية الحكومية بالتجمع تطالب أولياء الأمور بسداد أقساط العام المقبل

أعلنت إدارة المدرسة الدولية الحكومية التابعة للتربية والتعليم، بالتجمع الخامس، أنه يمكن لأولياء الأمور سداد مصروفات المدرسة للعام الدراسى 2019-2020 على قسطين طبقا للمواعيد المحددة.

كل ما تريد معرفته عن حادث مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبر الخيمة × 11 معلومة

شهدت منطقة الوحدة العربية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، واقعة قتل القس مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس على يد "فراش" بالكنيسة، وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الواقعة وتطوراتها فى 11 معلومة.

وزير الداخلية يكرم أمين شرطة أعاد 50 الف لمواطن فى الحسين

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية امين شرطة اعاد 50 الف لمواطن بالحسين ، وذلك أثناء قيام أحد أمناء الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة بأداء عمله ضمن قوة تأمين منطقة المشهد الحسينى بشارع الأزهر، عثر على مبلغ خمسون ألف جنيه، فقام على الفور بإبلاغ قيادته بعثوره على المبلغ المذكور وتسليمه .

وكالة واس: استهداف محدود لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو

صرح المتحدث الأمنى لرئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، حدث استهداف محدود لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمى ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

إحباط جلب نصف طن مادة كميائية تستخدم بصناعة المخدرات والمواد المتفجرة.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط جلب نصف طن من مادة كميائية" برمنجنات البوتاسيوم" تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.

شاهد فى دقيقة.. نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة

لاقت مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية نجاحا مبهرا بين المصريين فى جميع المحافظات، مما كان له أثر كبير فى توفير الكشف والعلاج لملايين المصريين بالمجان.