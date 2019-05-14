مسئول أمريكي: إضرام النيران في مسجد "نيوهيفن" كان متعمدا

واشنطن (أ ش أ)

أكد جون الستون كبير مسئولي إدارة الاطفاء في مدينة "نيوهيفن" بولاية "كونيكتكت" الأمريكية وجود أدلة على أن حادث إضرام النيران فى مسجد "ديانة" بالمدينة الذي وقع أول أمس الأحد "كان متعمدا".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية عن المسئول الأمريكى قوله، إن فريق التحقيق في الحادث توصل إلى أدلة تفيد بأن هذا الحريق تم بشكل متعمد، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن شخصا كان موجودا داخل المسجد وقت وقوع الحادث، غير أنه تمكن من الفرار سالما عند اندلاع النيران.