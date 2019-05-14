video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول أمريكي: إضرام النيران في مسجد "نيوهيفن" كان متعمدا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:02 ص
مسئول أمريكي: إضرام النيران في مسجد "نيوهيفن" كان متعمدا حريق مسجد - أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أكد جون الستون كبير مسئولي إدارة الاطفاء في مدينة "نيوهيفن" بولاية "كونيكتكت" الأمريكية وجود أدلة على أن حادث إضرام النيران فى مسجد "ديانة" بالمدينة الذي وقع أول أمس الأحد "كان متعمدا".

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الاخبارية الأمريكية عن المسئول الأمريكى قوله، إن فريق التحقيق في الحادث توصل إلى أدلة تفيد بأن هذا الحريق تم بشكل متعمد، لكنه لم يكشف عن طبيعتها.

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن شخصا كان موجودا داخل المسجد وقت وقوع الحادث، غير أنه تمكن من الفرار سالما عند اندلاع النيران.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرصد الإفتاء للإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على مسجد بالولايات المتحدة

دراسة أمريكية: تزايد المساجد بالولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر

أخبار العالم

اخبار العرب

اخبار اليوم

واشنطن

الولايات المتحدة

مسجد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

شرشحة إخوانية على مائدة الإفطار فى رمضان.. أمين الجماعة يطيح بميكروفون "مكملين" فى الحفل.. ومذيع إخوانى يهاجم عصام تليمة بسبب نشر الخبر: "عشان محدش دعاك على الفطار".. والأخير يرد: "أنت وأمينك كذابين"

الانتربول يجدد نشراته الحمراء لحصار العناصر الإرهابية المصرية الهاربة فى الخارج

الانتربول يجدد نشراته الحمراء لحصار العناصر الإرهابية المصرية الهاربة فى الخارج

تعرف على مكافأت الدورى الإنجليزى لأندية المقدمة

تعرف على مكافأت الدورى الإنجليزى لأندية المقدمة

فارس مجاهد.. ناصر ماهر.. كريم يحيي.. مصطفى محمد.. الورد اللى فتح جناين دورى ٢٠١٩.. نجم الأهلى يتألق فى فيلم اللعب مع الكبار.. مهاجم الزمالك يتفوق فى دور زائر الشباك.. وثنائى سموحة يستطلع هلال النجومية

فارس مجاهد.. ناصر ماهر.. كريم يحيي.. مصطفى محمد.. الورد اللى فتح جناين دورى ٢٠١٩.. نجم الأهلى يتألق فى فيلم اللعب مع الكبار.. مهاجم الزمالك يتفوق فى دور زائر الشباك.. وثنائى سموحة يستطلع هلال النجومية

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

دار الإفتاء: زكاة الفطر لعام 2019 بحد أدنى 13 جنيها.. ويجوز إخراجها مالا

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة