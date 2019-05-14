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"فحص أداة الجريمة"..تطورات قتل عامل لوالدته بـ"الكوم الأخضر"

الثلاثاء، 14 مايو 2019 11:50 ص
"فحص أداة الجريمة"..تطورات قتل عامل لوالدته بـ"الكوم الأخضر" محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول مقتل ربة منزل على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر بفيصل، حيث أرسلت السلاح المستخدم فى الجريمة والذى تم ضبطه بحوزة المتهم (سكين) إلى المعمل الجنائى لفحصه، وكتابة تقرير وافً عنه.
 
وكشفت مصادر قانونية، أن المجنى عليها أصيب بـ10 طعنات نافذة فى مناطق متفرقة من الجسد، وأن الطب الشرعى يعمل على إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاصة بها، وأن المعمل الجنائى دوره فحص الـ"سكين" المستخدم فى الجريمة، لتحديد ما إذا كانت هى ذات السكينة المستخدمة فى إحداث الإصابات التى سترد فى تقرير الطب الشرعى من عدمه.
 
وتابع المصدر، إن مذكرة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ستتضمن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية، ونتائج تقرير المعمل الجنائى بشأن فحص الـ"سكين"، فضلًا عن أعترافات المتهم فى التحقيقات، وتحريات المباحث حول الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى الحريات.
 
واعترف المتهم فى التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليه بقتل والدته بسبب خلافات بينهما، وتشاجرهما قبل الواقعة بساعات.
 
كانت النيابة أمرت بتشريح جثمان المجنى عليها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول وفاتها، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتها التى أودت بحياتها.
 
وتسلمت النيابة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة، والتى أظهرت اعتداء المتهم على والدته بسلاح أبيض (سكين) مشدد لها عدة طعنات نافذة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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