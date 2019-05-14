طائرة عسكرية روسية تنفذ تحليقات مراقبة فى الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو (أ ش أ)

وصلت طائرة عسكرية روسية من طراز (Tu-154M LK-1) إلى الولايات المتحدة، لتنفيذ عملية مراقبة، وذلك فى إطار المعاهدة الدولية الخاصة بالأجواء المفتوحة.

وقال مصدر عسكرى روسى - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الطائرة الحربية الروسية هبطت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم فى قاعدة (رايت باترسون) الجوية القريبة من مدينة دايتون فى ولاية أوهايو.

وأشار المصدر إلى أن الطائرة أقلعت يوم أمس الاثنين من مطار تشكالوفسكى بريف موسكو، وفى طريقها إلى الولايات المتحدة هبطت فى قاعدة ترينتون الجوية فى كندا.

يشار إلى أن هذه المعاهدة الموقعة عام 1992 فى هلسنكى دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وهى تتيح لـ34 دولة وقعت اتفاقات مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا، التحليق فوق أراضى بعضها البعض للتثبت من التحركات العسكرية وإجراءات مراقبة الأسلحة والأمن.