ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة امنية بالمنيا

المنيا – فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، فى حملة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون من ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص.

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 22 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة متهمين عبارة عن 17 فرد محلى 2 بندقية خرطوش و3 بندقية آلية.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 11 قضية مواد مخدرة و 35 قضية تموينية متنوعة.

كما أسفرت نتائج الحملة عن فحص 36 سائق فى إطار الكشف عن السائقين متعاطى المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينة واحدة وتحررعنها المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.