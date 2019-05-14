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صور.. صلاة التراويح من مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:00 ص
صور.. صلاة التراويح من مسجد الحبشى أشهر مساجد البحيرة صلاة التراويح من مسجد الحبشى
البحيرة - ناصر جودة
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أدى الآلاف من مواطنى البحيرة صلاة التراويح فى اليوم الثامن من شهر رمضان الكريم بالمساجد المختلفة فى أجواء شديدة الروحانية.

"اليوم السابع" انتقل إلى مسجد الحبشى بمدينة دمنهور لرصد مظاهر صلاة التراويح بالصوت والصورة حيث يعتبر مسجد الحبشى بدمنهور الذى وضع حجر أساسه الملك فؤاد عام 1920 من أشهر المساجد الأثرية التى تقام فيها الفعاليات الدينية التى تقيمها وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ رمضان عبد الحفيظ إمام وخطيب مسجد الحبشى إن هذا المسجد له طبيعة متفردة بين مساجد دمنهور نظرًا لتاريخه العريق وبنائه الفخيم على طراز العمارة المملوكية مضيفًا أن مسجد الحبشى بناه حسين باشا الحبشى وهو من أعيان مدينة دمنهور بناء على وصية والده محمود باشا الحبشى وأن وزارة الآثار اعتمدت مسجد الحبشى كمسجد أثرى منذ عام 2017 نظرًا لعراقته وتاريخه القديم الذى امتد لأكثر من 100 عام.

 

صلاة التراويح من مسجد الحبشى (1)
 

 

صلاة التراويح من مسجد الحبشى (2)
 

 

صلاة التراويح من مسجد الحبشى (3)
 

 

صلاة التراويح من مسجد الحبشى (4)
 

 

صلاة التراويح من مسجد الحبشى (5)
 

 

صلاة التراويح من مسجد الحبشى (6)
 

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