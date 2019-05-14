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شاهد.. طفل صغير يؤم المصلين فى ركعات الشفع والوتر بكفر الشيخ

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:22 ص
شاهد.. طفل صغير يؤم المصلين فى ركعات الشفع والوتر بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أم طفل صغير عددًا من المصلين فى أحد مساجد كفر الشيخ خلال  ركعات الشفع والوتر، وقرأ الإمام الصغير سورتى الأعلى والكافرون وسط حالة من خشوع المصلين الذين توافدوا لأداء صلاة التراويح وركعات الشفع والوتر.

ويشار إلى أن مساجد كفر الشيخ تضم مساجد تصلى صلاة التراويح بجزء من القرآن ومن يقرأ بما تيسر له من القرآن الكريم، مراعاة لكبار السن والمرضى، ومن الأئمة من يصلي 20 ركعة إضافة لـ3 ركعات شفع ووتر، ومنهم من يؤديها 8 ركعات بينهما استراحة، ويستمع المصلون لبعض النصائح الدينية أو تفسير حديث من الأحاديث النبوية، وقص سيرة من سير الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديها أحد رجال الأوقاف، ويعقب الـ8 ركعات 3  "شفع ووتر" وقد يؤم المصلين أحد  الصغار من حفظة القرآن الكريم الذي حفظ القرآن مجودًا بكتاب من الكتاتيب المنتشرة بالقرى والمدن.

 

 

 

 

 

 

 

 


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