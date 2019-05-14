رئيس الطائفة الإنجيلية ينهى زيارته لأمريكا بلقاء القنصل العام المصرى بنيويورك

كتبت سارة علام

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مؤتمر الخدام العرب، الذى عقد بمدينة Asheville فى ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من الدكتور القس رائف عزب، رئيس الكنيسة الإنجيلية فى نيوجيرسى، والقس جاد غريب، وحضور عدد كبير من القيادات الإنجيلية العربية بشمال الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شارك فيها بعدة محاضرات وحلقات نقاشية مع قادة ورؤساء ورعاة الكنائس الإنجيلية.



وخلال الزيارة التقى رئيس الطائفة مع عدد من قادة ورؤساء ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية بواشنطن ونيوجيرسى وتم الحوار حول العلاقة بين الكنيسة الإنجيلية الأم في مصر والكنائس الإنجيلية في المهجر. كما قدم عظة روحية فى الكنيسة الإنجيلية المشيخية بولاية نيو جيرسي والكنيسة الإنجيلية بمدينة Morristown .

كما استقبل السفير الدكتور هشام النقيب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك أمس الاثنين الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رائف عزب، وكلًّا من نادية هنري وماجد طوبيا أعضاء مجلس النواب المصري، بحضور وزير مفوض هاني ناجي نائب القنصل العام.





