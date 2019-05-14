تغطية 2.6 مليون طفل بالبرنامج القومى للكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية

كتب وليد عبد السلام

تقدم وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية والتى يصل عددها 5000 وحدة التغطية لـــ2.6 مليون طفل بالبرنامج القومى للكشف عن نقص هرمون الغدة الدرقية .

يشار إلى أنه يتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرأة والطفل بالمجان، فى وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بالمحافظات، مع العلم أن هناك توجيهات بعدم تحصيل أى مبالغ من المرضى مقابل الحصول على الخدمة الصحية.

جدير بالذكر، أن وحدات الرعاية الصحية تقدم خدمات التطعيمات والمرأة والطفل، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية وفحص ما قبل الزواج .