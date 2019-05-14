"تعليم الدقهلية" يلغى تكليف رئيس لجنة والمراقب الأول بلجنة شاوة الإعدادية

الدقهلية فريق المحافظات - الفيوم – رباب الجالى

قرر على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلغاء تكليف رئيس لجنة والمراقب الأول به للإخلال بنظام الامتحان.

وكلف وكيل الوزارة إدارة المتابعة بتشديد المتابعة على اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية لمنع الغش بكافة سبله وتوفير جو هادئ للطلبة.

وأثناء متابعة لجنة شاوة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة غرب التعليمية تبين أن هناك تهاونا وتسيبا من رئيس اللجنة والمراقب الأول وعدم انضباطها، وذلك فى الفترة الأولى اليوم أثناء امتحان مادة الهندسة.

وتم عرض تقرير عبد السلام مدير إدارة المتابعة على وكيل الوزارة والذي أصدر على الفور تعليماته بإلغاء تكليف كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول وتحويلهما الشئون القانونية لاتخاذ اللازم.

وفى الفيوم، قال محمد عبدالله وكيل التعليم بالمحافظة، إن المديرية لم تتلق اليوم أية شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية لافتا إلى أنه تفقد عدداً من المدارس اليوم لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 / 2018 م وذلك للاطمئنان على سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، ومنها لجنة مدرسة سلطان يوسف بشرق الفيوم وبها 15 لجنة، ويؤدي باللجنة طلاب وطالبات (مدرسة عبدالله بهنس الإعدادية ومدرسة كفور النيل الإعدادية والمدرسة الرياضية الإعدادية).

وأشار عبد الله، إلى أنه أصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات، ونبه على رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجان وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول، وقرر وكيل تعليم الفيوم نقل موقع كنترول اللجنة وتأمين مقر الكنترول.

وصرح عبدالله بأن إجمالى عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ 51 ألفا و912 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 220 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 مايو وحتى يوم الخميس 16 مايو 2019م.

ومن الجدير بالذكر أن الطلاب يؤدون الامتحان اليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019م فى مادتي الجبر والإحصاء - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.