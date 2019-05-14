تعرف على عقوبة شخصين نصبا على الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم

كتب سليم على

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصين بالغربية وسوهاج، لنصبهما على مواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتمكن فرع الإدارة بوسط الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بسيون بالغربية، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً، واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (45.000 ألف جنيه)، من أصل مبلغ (120.000ألف جنيه)، مقابل توفير فرصة عمل له بإحدى الدول الأجنبية، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، بالإشتراك مع نجله المتواجد حالياً بالخارج بذات الدولة ، وأبدى إستعداده برد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.. لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد الأشخاص والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (230 ألف جنيه) مقابل تدبير عقود عمل لبعض أقاربه بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

يقول أحمد السقا المحامى، إن النصاب يعاقب ابلمادة 336 من قانون العقوبات، وهى تتطلب لتوافرها، أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، فيقع المجنى عليه، ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية.

واضاف السقا، أن عقوبة الشروع فى جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.