تعرف على المستندات وإجراءات الحصول على حق الوصاية على"القُصر"

كتب عبد الله محمود

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية، يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية، وأعباء مادية، وأحيانا لعمليات نصب، ويقدم "اليوم السابع" تثقيف المواطن قانونيا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته.

وفى هذه الحلقة نتحدث عن الوصاية، والتى ترتبط بأطفال لم يبلغون سن الرشد، وفقدوا الأب، وهذه الوصاية لها شروطها وآليات للحصول عليها، ويترتب على الوصاية الحصول على ما يسمى بحجة الوصاية لإدارة شئوون القاصر كونه غير قادر على ادارة شئوونه .

= أولا: المستندات المطلوبة للحصول على حجة الوصاية، وتشمل:

- هوية الأحوال المدنية للأطفال القاصرين (أصل وصورة) .

- هوية الأحوال المدنية للأم او الجد من الأب أو الجدة لأم (اصل وصورة) .

- طلب حجة وصاية من محكمة الاحوال الشخصية .

- شاهدان.

• ثانيا : إجراءات الحصول على حجة الوصاية وتشمل:

1. إرسال كتاب من المحكمة الى دائرة الاحوال المدنية لتزويد المحكمة بصورة قيد الاحوال

المدنية .

2. إرسال كتاب من المحكمة الى دائرة رعاية القاصرين لغرض الوقوف على رايها في اصدار الحجة وتنصيب الوصي .

3. بعد اجابة الدوائر اعلاه يتم تدوين اقوال طالب الحجة والشهود .

4. بعد اكتمال الإجراءات يتم تقديم السجل والاضبارة الى القاضي لتوقيع حجة الوصاية.

• ثالثا : شروط الوصى:

نصت المادة (35) من قانون القاصرين على :يشترط في الوصي ان يكون عاقلآ بالغآ ذا اهلية كاملة قادرآ على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيآ كلا من:

1. المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالاداب والشرف او الماسة بالنزاهة .

2. من كان مشهورآ بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للعيش .

3. من كان بينه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته، وبين القاصر نزاع قضائى، أو من كان بينه وبين القاصر، أو بين عائلته خصومه إذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها).