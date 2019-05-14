تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على قرض شراء سيارة من نقابة الأطباء

كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة الأطباء، فتح باب التقدم لشراء سيارات بنظام التقسيط لـ 150 سيارة، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى من أى سيارة جديدة "غير مستعملة" يختارها الطبيب، وبفائدة 8% سنوياً فقط ولمدة تقسيط تصل إلى 55 شهرا على الأكثر، على أن يبدأ التقديم من الأربعاء 15 مايو الجارى، ويتم قبول المتقدمين بأسبقية الحضور للنقابة، ويتم سحب الملف من النقابة برسوم قدرها 200 جنيه ويمنح الطبيب مهله لتجهيز الأوراق والمبالغ المطلوبة حتى نهاية شهر مايو 2019 كحد أقصى.

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن على الطبيب أن يدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة التى يختارها.

ويستعرض "اليوم السابع"، الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- ما يثبت اشتراك النقابة لعام 2019 م

2 - صورة بطاقة الرقم القومى ( سارية )

3 - صورة كارنيه النقابة (ساري)

4- صورة بطاقة الرقم القومى للضامن ( سارية )

5- عدد شيكات بنكية بعدد الأقساط (من حساب بنكى للطبيب )

6- عدد شيك بنكى واحد بإجمالى قيمة السيارة يسترد بعد سداد كامل قيمة المديونية (من حساب بنكي للطبيب ).

7- عدد شيك بنكى واحد كضمان بإجمالى قيمة السيارة يسترد بعد سداد كامل قيمة المديونية (من حساب بنكي للضامن )

8- توقيع إقرار صحة توقيع الشيكات للطبيب والضامن (يوجد بالملف)

9- عقد بيع السيارة (يوجد بالملف)

10- توكيل عام للسيارات بالبيع فى الشهر العقارى لصالح النقابة العامة للأطباء غير قابل للإلغاء

11- إحضار عرض سعر بنوعيه ومواصفات السيارة المطلوبة من شركة السيارات متضمناً رقم الشاسيه والموتور ويشترط ان تكون جديدة.