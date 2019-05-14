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ترامب يعلن أنه سيلتقي نظيريه الروسي والصيني خلال قمة العشرين في اليابان

الثلاثاء، 14 مايو 2019 07:24 ص
ترامب يعلن أنه سيلتقي نظيريه الروسي والصيني خلال قمة العشرين في اليابان ترامب
واشنطن )أ ش أ(
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 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيريه؛ الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينج خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة، المزمع عقدها في اليابان، الشهر المقبل.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، "سألتقي بهم مباشرة"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "يو.إس.إيه. توداي"، ولم يؤكد ترامب حتى ذلك التصريح اعتزامه حضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

ويأتي إعلان ترامب الأخير في ظل تصاعد التوتر مع بكين فيما يخص المفاوضات التجارية المتعثرة بين البلدين، لا سيما بعد أن زادت واشنطن التعريفات الجمركية على وارداتها من الصين، وهو ما ردّ عليه الصينيون بإجراء مماثل.

كما يتزامن مع مساعي الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاق نووي كبير مع روسيا والصين كبديل لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، والتي انسحبت منها واشنطن وموسكو في وقت سابق من العام الجاري.

 

 


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