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تجديد حبس 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما

الثلاثاء، 14 مايو 2019 12:15 م
تجديد حبس 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية 15 يوما حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة لكلا من خالد بسيونى، وخالد محمود، ومهاب الإبراشى فى القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.


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