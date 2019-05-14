"تجديد الخطاب الدينى" أمسية رمضانية فى العاشر من رمضان بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية أمسية رمضانية وحوارًا ثقافيًّا حول "تحديات تجديد الخطاب الدينى"، وذلك يوم الأربعاء 10 رمضان 1440هـ (15 مايو 2019 ).

وقال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية: إن هذه الفاعلية تأتي احتفالا بذكرى يوم من أعظم أيام مصر، حيث أعادت فيه قواتنا المسلحة لمصر أرضها وكرامتها، وللأمة مجدها وعزتها.

وأشار "الفقى" فى بيان صادر اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان محقاً عندما ركز على قضية مواجهة الإرهاب، وضرورة تضافر كافة الدول والمنظمات الدولية من أجل مواجهة هذا الكابوس الذي يخيم على العالم، وأن مكتبة الإسكندرية تهتم بهذه القضية اهتمامًا كبيرًا في كافة فاعلياتها وإصداراتها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على مواجهة الفكر المتطرف، وطرح رؤى لتجديد الخطاب الديني، والعمل على نشر الأفكار الدينية الوسطية الصحيحة.

وأوضح الفقي أن هذه الفاعلية سيحضرها نخبة من المفكرين والمثقفين وفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام وممثلون عن الأزهر والكنيسة.

وستناقش هذه الفاعلية الرؤية الإسلامية والمسيحية حول تجديد الخطاب الديني، وأهم ما طرح في هذه القضية في الخطاب العربي والإسلامي، وأيضًا سيتم مناقشة أبرز ما طرح حول تجديد الخطاب الديني من قبل المفكرين وصُناع القرار الغربيين.