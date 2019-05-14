video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليوم ..الأطراف اليمنية تبحث في الأردن تنفيذ اتفاق الحديدة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:06 ص
اليوم ..الأطراف اليمنية تبحث في الأردن تنفيذ اتفاق الحديدة الأوضاع فى اليمن
أبوظبي (أ ش أ)
إضافة تعليق

 يجتمع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي أُبرم في السويد في ديسمبر الماضي.

 

وذكرت قناة (العربية الحدث) أن الاجتماع سيناقش إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد.

 

وأفادت القناة بأن المبعوث الأممي الخاص حث الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق تنفيذ تلك البنود، بما يحقق صالح المواطنين في الحديدة وفي اليمن بأسره، وعبر المبعوث الخاص عن امتنانه لحكومة الأردن لدعمها هذا الاجتماع المهم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يستهدف مخزنا لأسلحة وتعزيزات المليشيا الانقلابية شمالى اليمن

الصحة العالمية: رصد ثلاثمائة ألف حالة اشتباه بالكوليرا فى اليمن

حكومة اليمن تنتقد عدم اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة

أخبار العالم

اخبار العرب

اخبار اليوم

اليمن

اخبار اليمن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة