النيابة تكشف لغز سرقة مكتب محاماة بالتجمع على يد عاطلين

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهمين بسرقة أغراض مكتب محاماة بمنطقة التجمع الأول.

واعترفا المتهمين بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب، وتمكنا من سرقة أغراض المكتب، كما اعترفا ببيع المسروقات بمنطقة العتبة، وتقسيم المبلغ بينهما وإنفاقه على أغراضهما الشخصية.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "سامي. م"، و"هانى. م".

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا يفيد بسرقة أغراض مكتب محاماة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.