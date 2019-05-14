video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تكشف لغز سرقة مكتب محاماة بالتجمع على يد عاطلين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 02:00 ص
النيابة تكشف لغز سرقة مكتب محاماة بالتجمع على يد عاطلين سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

استمعت  نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهمين بسرقة أغراض مكتب محاماة بمنطقة التجمع الأول.

واعترفا المتهمين بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب كسر الباب، وتمكنا من سرقة أغراض المكتب، كما اعترفا ببيع المسروقات بمنطقة العتبة، وتقسيم المبلغ بينهما وإنفاقه على أغراضهما الشخصية.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "سامي. م"، و"هانى. م".

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا يفيد بسرقة أغراض مكتب محاماة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خيط الجريمة.. "عقب سيجارة" دليل إدانة عاطل وخادمة ذبحا ربة منزل أثناء سرقتها

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المحمول بالحدائق

السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالبدرشين

سرقة

سرقة مكتب

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

حوادث وقضايا

حوادث اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

احذروا موجة حارة.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة بالـ48 ساعة المقبلة

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

الكاف يوقع غرامة مالية على النجم الساحلى بسبب شغب جماهيره أمام الزمالك

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

انقسامات فى برشلونة بسبب مستقبل فالفيردى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رقم جلوسك ولجنتك

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

3 خطوات اتخذتها أجهزة الأمن لكشف لغز "فتاة العقار" عثر على جثتها بـ"6 أكتوبر"

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة