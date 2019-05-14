المكتب الفنى للمشاورات اليمنية: اجتماع عمان يؤكد حرصنا لإنجاح اتفاق سكهولهم

إيمان حنا

أكد المهندس محمد العمرانى، رئيس المكتب الفنى للمشاورات عضو الفريق الحكومى، ‏أن اجتماع أطراف النزاع باليمن اليوم فى العاصمة الأردنية عمان بمشاركة الفريق الحكومى اليمنى بدعوة من مكتب المبعوث الأممى، سيناقش الآليات الخاصة بضمان تحصيل جميع إيرادات محافظة الحديدة ومينائى الصليف ورأس عيسى وإيداعها بفرع البنك المركزى فى المحافظة الحديدة للمساهمة فى دفع مرتبات موظفى الخدمة المدنية فى محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم.

أضاف العمرانى، أن مشاركة الجانب الحكومى اليمنى تأتى تأكيدا على حرصنا على تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

‏وأكد رئيس المكتب الفنى للمشاورات عضو الفريق الحكومى، على أن اتفاق ستوكهولم يفض إلى انسحاب مليشيا الحوثى من مدينة الحديدة والموانئ، وستحل بدلا عنها قوات الأمن المحلية المشكلة وفقًا للقانون اليمنى، مشيرا إلى أن الاتفاق نص على احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أى عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها بما فيها المشرفين الحوثيين، وهو ما يعنى بوضوح إنهاء كافة اشكال النفوذ الحوثى على مؤسسات الدولة، فالمشرفين ليسوا مجرد اشخاص فقط بقدر ماهم تمثيل سلطوى للميليشيا.