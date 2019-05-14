المشدد 7 سنوات لسائق قتل زميله على إثر خلاف بينهما بالساحل

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وأمانة سر محمد علاء حمزة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة ضرب زميله والتى افضت بموته بالساحل.

وتبين من خلال تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامى العام الأول فى القضية رقم 4395 لسنة 2019 جنايات الساحل أن المتهم هو على صديق "سائق" والدافع إلى الضرب الذى أفضى إلى الموت سببه خلاف سابق.

أضاف قرار الإحالة قيام المتهم بضرب المجنى عليه محمد فتحى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية و عقد العزم على التعدى عليه بعد أن نشب خلاف بينهما وما أن أبصره مارا بمسرح الجريمة انقض عليه مسددا له طعنة قاسية بسلاح أبيض "سكين " استقرت بفخده الأيسر التى أحدثت إصابته والتى أودت بحياته.