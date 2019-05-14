المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار بالهيروين فى الحوامدية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالحوامدية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وأسندت النيابة للمتهمين "ر. ع "نجار، و" إ .م "، حداد، تهمة حيازة وإحراز مخدر" الهيروين" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ترجع الواقعة بتلقى قسم الحوامدية، بلاغاً من الإهالى يفيد بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معهما على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالى جراء تجارتهم.